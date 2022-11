Thailand bittet China um U-Boot-Motor-Garantie

Von: Björn Jahner | 22.11.22

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Marine ersucht von ihrem chinesischen Partner eine Garantie für die Qualität eines geplanten Motors für das U-Boot der S26T-Yuan-Klasse, das von einem chinesischen Hersteller gebaut wird, einholen, sagte der Marinechef am Dienstag gegenüber der Presse.

Der Oberbefehlshaber der Marine, Admiral Choengchai Chomchoengpaet, sagte, er würde sich wünschen, dass die chinesische Marine die Qualität der verbesserten Version des CHD620-Motors garantiert, der von der China Shipbuilding & Offshore International Company (CSOC) angeboten wird.

Die Marine beauftragte die CSOC mit dem Bau eines U-Boots der S26T-Yuan-Klasse, das laut ursprünglichem Vertrag mit einem MTU-Dieselmotor 396 aus Deutschland ausgestattet werden sollte.

Nachdem sich Deutschland jedoch geweigert hatte, MTU-Dieselmotoren des Typs 396 an China zu verkaufen, weil sie als militärische Güter betrachtet werden, bot die CSOC der thailändischen Armee den Motor CHD620 an. Thailands Armee testete den Motor im September, verweigerte aber die Abnahme, weil sie Zweifel an seiner Zuverlässigkeit hatte, da der Motor noch nie in einem chinesischen U-Boot verwendet wurde.

„Wenn niemand für seine Qualität bürgt, können wir nicht sicher sein, dass er wirklich gut ist“, so Admiral Choengchai. Er fügte hinzu:

„Wir glauben, dass die chinesische Marine ihren Ruf nicht riskieren würde, um die Qualität eines Motors zu garantieren, der nicht wirklich gut ist. Deshalb möchten wir, dass die chinesische Marine zuerst die Qualität garantiert.“

Der Chef der thailändischen Marine führte fort, dass er diese Bedingung bei einem Treffen mit den Vertretern der CSOC Anfang nächsten Monats besprechen werde, auf dem die Triebwerksfrage erörtert werden soll.

Nach Aussage von Admiral Choengchai werde der Stabschef der thailändischen Marine ein Gremium der Marine leiten, das Anfang nächsten Monats mit den Vertretern der CSOC zusammentreffen soll; dem Treffen würden auch der chinesische Botschafter in Thailand und der Militärattaché der chinesischen Botschaft beiwohnen.

Der Marinechef sagte, die thailändische Seite wolle wissen, wie lange das Beschaffungsprojekt verlängert werde, damit die Marine andere Projekte planen könne. Derzeit könne sie keine anderen Projekte in Angriff nehmen, da sie ein Budget für die U-Boot-Beschaffung aufstellen müsse. Die Projektdurchführung sei bis Mitte 2024 verlängert worden, nachdem die CSOC das U-Boot nicht wie ursprünglich geplant geliefert habe, so der Marinechef hinzu.

Admiral Choengchai fügte hinzu, dass er erfahren habe, dass die pakistanische Marine den in ihrem U-Boot installierten Motor getestet habe, aber es gebe noch keine Informationen über die Ersatzteile des chinesischen Motors.

„Wir warten nun auf weitere Informationen, damit wir sicher sein können, dass der Motor tatsächlich so funktioniert, wie behauptet wird“, betonte der Marinechef.

„Wenn er sich nicht so entwickelt, wie im Vertrag angegeben, kann die thailändische Seite den Vertrag annullieren. Eigentlich können wir ihn schon jetzt annullieren, aber wir müssen erst mit ihnen verhandeln. Wir werden versuchen, auch die chinesische Marine an den Verhandlungen teilhaben zu lassen“, erklärte Admiral Choengchai.

Er fügte hinzu, dass die Marine auch die guten Beziehungen zwischen Thailand und China berücksichtigen müsse, bevor sie eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffe.