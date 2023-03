Thailand Biennale kommt nach Chiang Rai

Von: Björn Jahner | 31.03.23

CHIANG RAI: Die „Thailand Biennale 2023“, die vom Büro für zeitgenössische Kunst und Kultur des Kulturministeriums und der Provinz Chiang Rai mit einem Budget von 153 Mio. Baht veranstaltet wird, hat zum Ziel, die Stadt im Norden Thailands in ein internationales Kunst- und Kulturzentrum und zu einem touristischen Kulturtourismusziel zu verwandeln.

Die dritte Ausgabe der Biennale wird Werke von 60 Künstlern aus 25 Ländern zeigen und vom 9. Dezember 2023 bis zum 30. April 2024 an zahlreichen Orten in Chiang Rai und Chiang Saen im Goldenen Dreieck stattfinden.

Die erste und zweite Ausgabe, die 2018 in Krabi und 2021 in Nakhon Ratchasima stattfanden, haben den Tourismus angekurbelt und die lokale Kunstszene belebt.

„Wir wollen dieses internationale Festival für zeitgenössische Kunst als ‚Soft Power‘ nutzen, um Einkommen für die Einheimischen zu generieren und den Tourismus anzukurbeln. Wir gehen davon aus, dass wir während des viermonatigen Festivals mehr als 8.000 Arbeitsplätze schaffen und etwa 30 Milliarden Baht durch den Tourismus einnehmen werden“, sagte Kulturminister Itthiphol Khunpluem.

Das diesjährige Kuratorenteam wird von den beiden künstlerischen Leitern Rirkrit Tiravanija und Gridthiya Gaweewong sowie den Kuratoren Angkrit Ajchariyasophon und Manuporn Luengaram geleitet. Das Kuratorenteam ließ sich von seinen Recherchereisen in dieser alten Stadt mit ihren vielfältigen Kulturen und ihrer komplexen Geschichte inspirieren und fand sie perfekt für das Thema „Die offene Welt“.

„Das Thema wurde nach dem Buddha-Bild im Wat Pa Sak in Chiang Saen benannt, das 1838 erbaut wurde und eine der wichtigsten antiken Stätten in Chiang Rai ist. Die Haltung des Buddhas, der mit geöffneten Händen dasteht, steht für Weisheit und Erwachen, wenn Lord Buddha vom Tavatimsa-Himmel herabsteigt, um ein Offenbarungswunder zu vollbringen. Mit seiner Macht öffnet er die drei Welten – die Götterwelt, die Unterwelt und die Menschenwelt – so dass sie sich gegenseitig sehen können“, erklärte Khun Gridthiya.

Die „Offene Welt“ steht auch für die Bedeutung des Lernens aus der Vergangenheit durch die komplexe Geschichte von Chiang Rai. Die heutigen Lanna-Traditionen und das kulturelle Erbe der Stadt, das sich in der Architektur, der Kultur, der Handwerkskunst, dem Geschichtenerzählen, dem Glauben, den multikulturellen Dimensionen und der Ökologie zeigt, haben alle ihren Ursprung in den alten Königreichen.

Darüber hinaus ist die Kunstszene in Chiang Rai dank der lokalen Künstlervereinigung Art Bridge oder Krua Silpa, die mehr als 300 Mitglieder hat, sehr stark. Außerdem gibt es in der Stadt etwa 60 Künstlerateliers.

Der nationale Künstler Charoemchai Kositpipat hat mit Unterstützung eines lokalen Geschäftsmannes über 45 Millionen Baht aufgebracht, um ein neues Museum im Herzen der Stadt zu bauen, in dem Kunstwerke auf der Biennale ausgestellt werden können.

Das zweistöckige Museum befindet sich auf einem Grundstück von 20 Rai und wird über mehrere Galerien auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern verfügen. Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten und werden bis zur Eröffnung der Biennale im Dezember abgeschlossen sein.

„Die Thailand Biennale 2023 wird eine künstlerische Plattform für einheimische und internationale Künstler sein, um zu lernen und ihre Kunstpraktiken miteinander zu teilen. Darüber hinaus wird die Biennale, angetrieben durch die dynamische zeitgenössische Kunst und Kultur hier, unsere Region für die Welt öffnen“, betonte Khun Rirkrit.

Weitere Künstler, die an der 3. Ausgabe teilnehmen, sind die Indonesierin Citra Sasmita, der Singapurer Ho Tzu Nyen, der Taiwanese Michael Lin, der Japaner Ryusuke Kido und zwei Künstler aus Myanmar, Sawangwongse Yawnghwe und Soe Yu Nwe.

Zu den Künstlern aus Thailand gehören All(zone), Sriwan Janehuttakarnkit, Nipan Oranniwesna, Busui Ajaw, Sanitas Pradittasnee, Kamonlak Sukchai und Roongroj Paimyossak.

Mehr erfahren Sie unter Thailand Biennale auf Facebook.