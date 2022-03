Thailand bezieht 50.000 Paxlovid-Präparate

BANGKOK: Das Ministerium für medizinische Dienste hat am Donnerstag mit Pfizer Thailand einen Vertrag über den Kauf von 50.000 Packungen des Medikaments Paxlovid für die Behandlung von Covid-19-Patienten in Risikogruppen unterzeichnet.

Die Vertragsunterzeichnung für den Ankauf des Präparats erfolgte online zwischen dem Generaldirektor der Abteilung Somsak Akkasilp und Deborah Seifert, Country Manager von Pfizer Thailand und Indochina.



Khun Somsak teilte im Anschluss der Presse mit, der Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, nachdem seine Behörde seit August letzten Jahres in engem Kontakt mit Pfizer gestanden und am 19. Januar 2022 eine Bestellung für das Medikament aufgegeben habe.



Das Medikament Paxlovid wurde am 28. Januar 2022 von der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen.



Er fügte hinzu, dass sein Ministerium zuerst die Zustimmung des Kabinetts benötigte, damit der Kaufvertrag unterzeichnet werden konnte.



Das Medikament soll Anfang April in Thailand eintreffen, bevor es an die Provinzkrankenhäuser im ganzen Land verteilt wird, informierte Khun Somsak und führte fort, dass die Generalinspektoren der öffentlichen Gesundheitszonen je nach der jeweiligen Situation entscheiden werden, wie das Medikament an die Krankenhäuser in ihren Zonen verteilt wird.



Der Generaldirektor sagte, dass klinische Tests gezeigt haben, dass Paxlovid dazu beigetragen hat, 88 Prozent der Patienten vor dem Tod oder einer Krankenhauseinweisung zu bewahren, nachdem ihnen das Medikament innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der ersten Symptome verabreicht wurde.



Paxlovid besteht aus den Wirkstoffen Nirmatrelvir und Nitonavir. Patienten erhalten im Rahmen der Behandlung mit dem Präparat fünf Tage lang jeweils täglich vier Nirmatrelvir- und zwei Nitonavir-Tabletten.



Khun Somsak betonte, dass nicht alle Menschen, die mit dem Covid-19-Virus infiziert sind, Paxlovid erhalten werden. Er erklärte, dass bis zu 70 bis 80 Prozent der Menschen das Virus ohne medikamentöse Behandlung bekämpfen können. Studien hätten gezeigt, dass 50 Prozent der Menschen, die mit der Omikron-Variante infiziert sind, keine Symptome zeigen, und nur 50 Prozent derjenigen, die Symptome aufweisen, eine medikamentöse Behandlung benötigen.



Die Ärzte würden den Patienten je nach Gesundheitszustand und Impfungen die notwendigen Medikamente verschreiben, erklärte Khun Somsak. Diejenigen, die vollständig geimpft sind und keine Begleiterkrankungen haben, werden beispielsweise nur mit mit dem thailändischen Naturheilmittel Fah Talai Jone behandelt.



Khun Somsak erläuterte, dass die Richtlinien für die Verschreibung von Paxlovid den Richtlinien für die Verabreichung von Molnupiravir ähneln würden, das die Abteilung zuvor bezogen hatte. „Gemäß den Richtlinien für Molnupiravir, die am 21. März dieses Jahres bekanntgegeben wurden, wird Paxlovid älteren Menschen, Personen mit Begleiterkrankungen und Personen, die nicht geimpft sind oder nur eine Impfung erhalten haben, verabreicht“, erklärte Khun Somsak.



Laut Deborah Seifert ist Paxlovid in mehr als 50 Ländern der Welt zugelassen, und es wurden bereits 1,5 Millionen Packungen ausgeliefert. Bis zum 30. Juli 2022 werden etwa 30 Millionen Behandlungseinheiten verteilt sein, fügte sie hinzu.