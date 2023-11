Thailand bestes günstiges Langstreckenziel

Von: Björn Jahner | 19.11.23

BANGKOK: Thailand hat bei der Verleihung des „Travel Great RES Prize Destination 2024“, der von RES und Travel News, einem angesehenen schwedischen Magazin der Reiseindustrie, veranstaltet wird, den Titel „Best Affordable Long-haul Destination“ gewonnen. Die Preisverleihung fand am 9. November 2023 auf dem Travel News Market in Stockholm, Schweden, statt.

Diese Auszeichnung, die durch eine Umfrage von Nordic Bench und Travel News ermittelt wurde, spiegelt die Vorlieben schwedischer Reisender wider, die ein Reiseziel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Dies ist die dritte Auszeichnung in Folge für Thailand, die bisher als „Best Value for Money“ bekannt war, berichtet das National News Bureau of Thailand.

Krittika Rojanasap, stellvertretende Direktorin des Stockholmer Büros der Tourism Authority of Thailand (TAT), brachte ihre Zufriedenheit zum Ausdruck und erklärte, dass es eine Ehre sei, diese Auszeichnung erneut zu erhalten, und dass sie sich freue, dass Thailand weiterhin das bevorzugte Reiseziel der Schweden sei. Sie bekräftigte ihr Engagement, Thailands Status als Top-Fernreiseziel aufrechtzuerhalten.

Das TAT-Büro in Stockholm wirbt aktiv für den verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus in Thailand und hebt dabei die reiche Geschichte, die Kultur, die Schönheit der Natur und die thailändische Gastfreundschaft des Landes hervor.

Schweden behauptet seine Position als Thailands führender Quellmarkt in Skandinavien, mit 130.563 Schweden, die Thailand vom 1. Januar bis 12. November 2023 besuchen.