CHIANG RAI: Das thailändische Department of Disease Control (DDC) meldet den zweiten inländischen Covid-19-Fall innerhalb von ebenso vielen Tagen.

Der jüngste Fall wurde in Chiang Rai bestätigt, nur rund 24 Stunden nach dem positiven Test einer Thai in Chiang Mai. Nach Angaben des National News Bureau of Thailand ist die Patientin aus Chiang Rai eine Freundin der Frau aus Chiang Mai. Beide hatten in Myanmar gearbeitet und waren nach Thailand zurückgekehrt, ohne die vorgeschriebene Quarantänezeit in einer staatlichen Einrichtung zu durchlaufen. Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, wie dies geschehen konnte.

Die Frau in Chiang Rai zeigte zwischen dem 16. und 22. November, als sie sich noch in Myanmar aufhielt, Symptome einer Erkrankung. Am 24. November begann es ihr besser zu gehen, und am 26. November kehrte sie zusammen mit ihrer Freundin nach Thailand zurück. Am 28. November erhielt die Frau aus Chiang Rai eine Nachricht, dass bei ihrer Freundin in Chiang Mai Covid-19 diagnostiziert worden war. Sie fuhr mit einem Motorradtaxi zum Krankenhaus in Chiang Rai, wo sie auf das Virus getestet wurde. Das Hospital nahm sie aufgrund ihrer Symptome auf. Am 29. November wurde ihr Test als positiv gemeldet, und sie befindet sich derzeit in Behandlung. Laut dem DDC hat die zweite Frau keine weit verbreitete Reisegeschichte, im Gegensatz zur ersten Patientin in Chiang Mai, die ein Einkaufszentrum und eine Bar besucht hatte.

Behörden haben am Sonntag die Sicherheitsmaßnahmen entlang der Grenze zu Myanmar verstärkt, um die illegale Einreise zu stoppen. Der ständige Kontrollpunkt an der Freundschaftsbrücke zwischen Thailand und Myanmar bleibt jedoch wegen des grenzüberschreitenden Handels offen.