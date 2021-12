Thailand bestätigt acht Omikron-Fälle

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium bestätigte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass in Thailand zwischenzeitlich acht Omikron-Fälle entdeckt wurden, während drei weitere Fälle noch bestätigt werden müssen.

Dr. Suppakit Sirilak, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Wissenschaften, sagte gegenüber Reportern der thailändischen Zeitung „The Nation“, dass alle Omikron-Fälle aus dem Ausland ins Land gebracht wurden. Er fügte hinzu, dass in Thailand bisher keine Infektionen mit Hybridvarianten festgestellt wurden. Die Ausbreitung der Delta-Variante wiederum sei in Bangkok rückläufig, so Dr. Suppakit.

Bei den acht bestätigten Fällen der Covid-19-Variante Omikron handelt es sich um:

Einen Amerikaner, 35 Jahre, positiv getestet im Rahmen des „Test & Go“-Programms bei seiner Einreise aus Spanien in Bangkok.



Eine Thailänderin, 46 Jahre, positiv getestet im Rahmen der alternativen staatlichen Quarantäne (ASQ) bei der Ankunft in Bangkok aus Nigeria.



Eine Thailänderin, 36 Jahre, positiv getestet bei der Ankunft in Bangkok aus Nigeria im Rahmen der alternativen staatlichen Quarantäne (ASQ).



Ein Thailänder, 39 Jahre, positiv getestet bei der Ankunft in Bangkok aus Nigeria im Rahmen des „Sandbox“-Modells.



Ein Amerikaner, 40 Jahre, positiv getestet bei der Ankunft in Bangkok aus Südkorea im Rahmen der „Test & Go“-Programms.



Ein Weißrusse, 51 Jahre, positiv getestet bei der Ankunft in Bangkok aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Rahmen der „Test & Go“-Programms..



Ein Brite, 51 Jahre, positiv getestet bei der Ankunft in Chonburi aus dem Vereinigten Königreich im Rahmen des „Test & Go“-Programms.



Ein Thailänder, 37 Jahre, positiv getestet bei der Ankunft in Nonthaburi in einer ASQ-Einrichtung.

Bei den drei noch nicht bestätigten Fälle handelt es sich um: