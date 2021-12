BANGKOK: Die Zahl der Patienten in Thailand, bei denen eine Infektion mit der Covid-19-Variante Omikron nachgewiesen wurde, ist auf 514 gestiegen, wobei zwei Drittel von ihnen Touristen sind, wie das Center for Covid-19 Situation Administration am Montag gegenüber der Presse mitteilte.

Die meisten Patienten haben jedoch nur milde Symptome mit einer leichten Infektion der oberen Atemwege, obwohl ihre Lungen frei sind. 54 Prozent der Patienten haben Husten, 37 Prozent haben Halsschmerzen und nur 29 Prozent haben auch Fieber.

Der jüngste besorgniserregende Omikron-Ausbruch wurde in Sisaket im thailändischen Nordosten verzeichnet, wo ein aus Belgien zurück nach Thailand reisendes Ehepaar positiv auf die neue Covid-19-Variante getestet wurde und das Virus vermutlich auf 125 Personen übertragen hat, von denen weitere 97 auf eine Bestätigung warten. Es wird vermutet, dass das Sisaket-Cluster auch mit sechs Infektionen in Udon Thani und vier in Lamphun in Verbindung steht.