Thailand bestätigt 149 neue Covid-19-Fälle

BANGKOK: Das Department of Disease Control meldete am Dienstag 149 neue Coronavirus-Fälle, die meisten davon in Bangkok. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 27.154. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, so dass die Zahl weiter bei 87 liegt.

Bangkok registrierte allein 100 neue Fälle - 90 davon wurden durch Tests in den Bezirken entdeckt, 10 Fälle wurden von Krankenhäusern mitgeteilt. Die Provinz Samut Sakhon meldete 34 neue Infektionen - 31 in Gemeinden (30 Myanmar-Bürger und ein Thai) und drei in Krankenhäusern (zwei Thais und ein Myanmar-Migrant). Auf Pathum Thani entfielen vier neue Fälle und drei weitere auf Nakhon Pathom, zwei auf Ratchaburi und einer auf Phetchaburi.

Premierminister Prayut Chan-o-cha und 15 Minister erhielten am Dienstagmorgen vor ihrer Kabinettssitzung den Impfstoff Covid-19 von AstraZeneca im Santi Maitree Building im Government House Komplex.