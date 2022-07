Thailand bereitet sich auf steigende Covid-Zahlen vor

BANGKOK: Die Gesundheits- und Verwaltungsbeamten im ganzen Land bereiten sich auf eine steigende Zahl der Covid-19-Fälle vor.

Der Generaldirektor der Abteilung für Seuchenkontrolle Opas Karnkawinpong teilte der Presse am Dienstag im Regierungsgebäude mit, dass die Staatssekretäre für Gesundheit und Inneres die Beamten bereits angewiesen hätten, sich landesweit auf einen möglichen Anstieg der Coronavirusfälle vorzubereiten.

„Dies ist eine normale Vorbereitungsmaßnahme. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Jeder sollte vorbereitet sein“, betonte er.

Dr. Opas antwortete auf Fragen von Reportern, nachdem die Rural Doctor Society am Montagabend auf Facebook gepostet hatte, dass der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit am vergangenen Donnerstag ein dringendes Schreiben herausgegeben hatte, in dem er die regionalen Gesundheitschefs anwies, Einrichtungen und medizinische Versorgung vorzubereiten, um mehr Covid-Patienten zu behandeln.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul erklärte, es sei normal, dass die Covid-19-Fälle mit der Wiedereröffnung des Landes zunehmen würden.

Dies sei auf die Ausbreitung der Omikron-Variante zurückzuführen, die schon vor langer Zeit eingesetzt habe. Diese Variante sei zwar hochgradig übertragbar, verursache aber keine schweren Erkrankungen, so der Gesundheitsminister.

„Die Zahl der ernsthaft Erkrankten und der Todesfälle ist unter Kontrolle, da die meisten Menschen geimpft sind“, sagte Gesundheitsminister Anutin, der auch Thailands stellvertretender Premierminister ist.

Die Beamten wurden zur Vorbereitung medizinischer Vorräte und Einrichtungen angewiesen. Menschen, die drei Dosen des Impfstoffs erhalten haben, würden nach Aussage des Gesundheitsministers keine schweren Symptome entwickeln.

Für nicht geimpfte Personen und Personen mit Grunderkrankungen werden hingegen besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, sagte Khun Anutin.

Der Staatssekretär für Gesundheit Kiattiphum Wongrajit wies darauf hin, dass kleine Covid-19-Infektionswellen aufgrund der Wiedereröffnung des Landes möglich seien. Er schloss die Möglichkeit eines größeren Ausbruchs aus und bestätigte, dass sich das Land in der Post-Pandemie-Phase befinde.

„Kleinere Wellen sind wahrscheinlich, also bereiten wir das Gesundheitssystem vor. Persönlicher Schutz kann Infektionen reduzieren und solche kleinen Wellen stoppen“, führte Khun Kiattiphum fort.

Die Erhöhung der Covid-19-Warnsrtufe sei jedoch laut Dr. Kiattiphum nicht notwendig.