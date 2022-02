BANGKOK: Die Abteilung für die Unterstützung des Gesundheitsdienstes des Ministeriums für öffentliche Gesundheit hat alle medizinischen Einrichtungen im ganzen Land angeschrieben und sie aufgefordert, sich auf steigende Covid-19-Fälle vorzubereiten.

In dem Rundschreiben, das am Sonntag verschickt wurde, heißt es außerdem, dass Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen bereit sein sollten, Patienten in häuslicher Isolation und in Gemeinschaftsisolation zu behandeln.

Grund für das Schreiben war die Zahl der täglichen Covid-19-Neuinfektionen in Thailand, die seit mehreren Wochen wieder die 10.000er-Marke übersteigt.

In dem Schreiben wird auch zur Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und dem privaten Sektor sowie zum Ressourcenmanagement aufgerufen, das für eine wirksame Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 erforderlich ist.

„Die Abteilung möchte, dass medizinische Einrichtungen Antigen-Testkits [ATKs] bei Personen mit hohem Infektionsrisiko und RT-PCR-Tests verwenden, wenn dies erforderlich ist“, heißt es.

„In der Zwischenzeit sollten Patienten mit leichten Symptomen im Rahmen von Heim- oder Gemeinschaftsisolierungsprogrammen behandelt werden“, so die Behörde.