Foto: The Nation

BANGKOK: Die staatlichen Behörden sind angewiesen worden, dafür zu sorgen, dass die Menschen während der Songkran-Feiertage vom 12. bis 18. April sicher reisen können, teilte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri der Presse mit.

Es wird erwartet, dass Tausende von Thais ab dem 12. April nach Hause fahren werden, um am 13. April das traditionelle thailändische Neujahrsfest zu feiern. Die Feiertage für das dreitägige Fest gehen in diesem Jahr bis zum 18. April.

Khun Anucha sagte, dass der Premierminister das Verkehrs- und das Innenministerium sowie die Königlich Thailändische Polizei angewiesen habe, dafür zu sorgen, dass es in diesem Jahr weniger Verkehrsunfälle gibt und die öffentlichen Verkehrsmittel effizienter funktionieren.

Während der „Sieben gefährlichen Tage“ des Songkran-Festes im vergangenen Jahr gab es 1.917 Verkehrsunfälle und 278 Tote, da die Menschen während dieser Zeit in ihre Heimatstädte reisten und von dort zurückkehrten.

Um die Menschen finanziell zu entlasten und Staus zu vermeiden, wird das Verkehrsministerium in diesem Jahr sieben Tage lang (12. bis 18. April) die Mautgebühren auf der Autobahn Nr. 7 (Bangkok–Chonburi) und der Autobahn Nr. 9 (Kanchanapisek Road) erlassen.

Auch die Schnellstraßen Burapha Withi, Kanchanapisek, Chalerm Maha Nakhon, Sirat und Udon Ratthaya können drei Tage lang (13.-15. April) gebührenfrei genutzt werden.

Die Autobahn Nr. 6 (Bang Pa-in–Nakhon Ratchasima) von Pak Chong nach Kham Thale So wird vom 12. bis 18. April ebenfalls kostenlos sein. Vom 12. bis 14. April wird sie als Einbahnstraße in Richtung Nakhon Ratchasima geöffnet, während sie vom 15. bis 18. April als Einbahnstraße in Richtung Bang Pa-in.

In der Zwischenzeit können Autos vom 12. bis zum 18. April in der Zone C des internationalen Flughafens Suvarnabhumi kostenlos geparkt werden, um Flugreisenden die Anreise zu erleichtern.

Man schätzt, dass mehr als 13,6 Millionen Menschen zu Songkran in die Provinzen reisen werden, weshalb das Verkehrsministerium mehr öffentliche Verkehrsmittel bereitgestellt hat, damit niemand zurückbleibt, so Khun Anucha.

Die Königlich Thailändische Polizei wird unterdessen ihr Programm „Leave your homes with the police“ fortsetzen, bei dem die Polizei dafür sorgt, dass niemand einbricht, während die Menschen während der langen Feiertage unterwegs sind. Ab dem 8. April kann man sich über die Anwendung „OBS I Service“ für das Programm anmelden.

„Premierminister Prayut Chan-o-cha ist um die Sicherheit der Menschen während Songkran besorgt und hat die Autofahrer aufgefordert, ihre Gesundheit zu überprüfen, bevor sie eine lange Reise antreten. Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss, seien Sie besonders vorsichtig und halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln“, so Khun Anucha.

Autofahrer können die Hotline 1356 des Verkehrsministeriums anrufen, um die Verkehrslage zu überprüfen und Unfälle zu melden.