Thailand bereitet Evakuierung von Thais aus der Ukraine vor

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha. Foto: The Nation

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Außenministerium angewiesen, die Evakuierung thailändischer Bürger aus den vom Konflikt zwischen der Ukraine und Russland betroffenen Gebieten so schnell wie möglich einzuleiten.

„Der Premierminister hat die aktuelle Situation genau verfolgt und ist sehr besorgt über die Sicherheit der thailändischen Bevölkerung in der Ukraine und in den umliegenden Gebieten“, teilte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana der Presse mit.

Das Außenministerium hat seine Landsleute in der Ukraine geraten, die Städte Donezk und Luhansk zu meiden. Das Ministerium hat drei Pläne zur Evakuierung von Thais in der Ukraine ausgearbeitet:

1. Es wurden Charterflüge vorbereitet, die von Lviv an der ukrainischen Grenze aus starten sollen.

2. Falls der territoriale Luftraum geschlossen wird, organisiert das Ministerium den Straßentransport der Thais von Lviv in die polnische Hauptstadt Warschau.

3. Thai Airways International und die Königlich Thailändische Luftwaffe wurden angewiesen, Charterflüge von Thailand nach Lviv oder Warschau vorzubereiten.

„Premierminister Prayut forderte auch alle Thais in der Ukraine auf, die Situation genau zu verfolgen“, sagte Thanakorn. „Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an die thailändische Botschaft in Warschau, die auch für das Gebiet der Ukraine zuständig ist.“

Die Botschaft ist telefonisch unter der Nummer +48.696 642.348 oder per E-Mail an thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl erreichbar.