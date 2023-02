Von: Björn Jahner | 10.02.23

BANGKOK: Thailand ist in die diesjährige Insider.com-Liste der 23 besten Reiseziele der Welt aufgenommen worden.

In einem am 1. Januar 2023 veröffentlichten Artikel erläuterte die Nachrichten- und Lifestyle-Redakteurin der Webseite, Alesandra Dubin, was diese 23 Reiseziele zu bieten haben, obwohl sie sie nicht in eine „Best-of“-Kategorie einordnete.

Thailand wurde als zwölftes Reiseziel nach Bhutan, Westaustralien, den Cayman-Inseln, Dubai, dem französischen Loire-Tal, Japan, Las Vegas, Bali in Indonesien, Merida in Mexiko, der Insel Canouan in der Karibik und der Türkei gelistet.

„Im Jahr 2023 kommt zum ersten Mal das amerikanische Hip-Hop-Musikfestival ‚Rolling Loud‘ nach Thailand, das im April im Legend Siam Amusement Park in Pattaya stattfinden wird. Zur gleichen Zeit findet Songkran statt, das Wasserfest, das die Reinigung von Geist und Körper symbolisiert“, schrieb sie.

„Ich bin auch immer wieder beeindruckt von der Anzahl der Luxushotels in Bangkok, und das Rosewood Bangkok hat kürzlich im erstklassigen Geschäfts- und Einzelhandelsviertel Ploenchit wiedereröffnet, das meiner Meinung nach ein ideales Ziel für Einkäufer und Feinschmecker ist.“

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri teilte zwischenzeitlich mit, dass der Premierminister überglücklich sei, dass Thailand auf dem Radar der amerikanischen Online-Medien aufgetaucht sei.

Er zitierte Premier Prayut Chan-o-cha mit den Worten, dass Thailand ein beliebtes Ziel für ausländische Touristen sei, und dankte den Thais dafür, dass sie gute und freundliche Gastgeber für Ausländer seien.

„Der Premierminister glaubt, dass Thailand das Potenzial hat, in diesem Jahr bis zu 20 Millionen Touristen anzuziehen“, sagte Khun Anucha. „Dies wird den Provinzen Einkommen bescheren und dazu beitragen, dass die thailändische Wirtschaft nachhaltiger wächst.“