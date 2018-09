Von: Redaktion DER FARANG | 08.09.18

BANGKOK: Nach einer Umfrage von Expat Insider ist Thailand bei Expats in Südostasien nicht erste Wahl.

Vor dem Königreich wurden Singapur, Vietnam und Malaysia genannt. Die Philippinen, Indonesien und Myanmar folgen hinter Thailand. Kambodscha, Laos und Brunei waren nicht auf der Liste. Expat Insider basiert seine Schlussfolgerungen auf Antworten von 18.135 Ausländern von 178 Nationalitäten in 187 Ländern oder Gebieten. Die Online-Umfrage wurde vom 15. Februar bis 7. März durchgeführt. Expats wurden gebeten, das Land, in dem sie wohnten, auf 48 Faktoren von Lebensqualität zu bewerten. Bahrain kam zum zweiten Mal in Folge auf den ersten Platz.