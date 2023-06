Thailand bei digitalen Nomaden beliebt

Von: Björn Jahner | 03.06.23

BANGKOK: Thailand hat in den letzten Jahren eine führende Position auf verschiedenen internationalen Ranglisten eingenommen. Vor Kurzem wurde Thailand zum drittpopulärsten Reiseziel für digitale Nomaden gekürt – jene, die remote arbeiten und es bevorzugen, an verschiedenen Orten ihrer Wahl zu leben.

Die Rangliste wurde von der renommierten Lebenslauf-Organisationswebsite resume.io erstellt und platzierte Thailand auf dem dritten Platz, nach den USA und Spanien. Bangkok, Chiang Mai, Koh Phangan in Surat Thani im südlichen Golf und Krabi an der Andamanensee wurden ebenfalls zu den beliebtesten Reisezielen für digitale Nomaden in Asien und Ozeanien gezählt.

Die Rangliste basiert auf Hashtags, die digitale Nomaden im April in 25.976 ihrer Instagram-Beiträge verwendet haben.

Digitale Nomaden geben an, dass sie ihre Aufenthaltsorte anhand von nachfolgenden Schlüsselfaktoren auswählen: attraktive Urlaubsorte mit bezahlbaren Lebenshaltungskosten, angemessenen Annehmlichkeiten und ausreichender Sicherheit.