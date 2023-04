Von: Björn Jahner | 04.04.23

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) geht auf die Besorgnis über die Monopolisierung ausländischer Tourismusunternehmen und „Zero-Dollar“-Touren ein und erklärt, dass dies „kein Grund zur Sorge“ sei, solange die strenge Durchsetzung der Gesetze und die Zusammenarbeit mit Peking fortgesetzt werde.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn sagt, dass sein Büro in China diese Probleme weiterhin überwachen und sicherstellen wird, dass nur chinesische Reiseunternehmen, die von der chinesischen Regierung zertifiziert sind, Reisegruppen nach Thailand schicken dürfen.

Beim „Zero-Dollar“-Tourismus wird im Heimatland eine Pauschalreise gekauft, die Flugtickets, Verpflegung und Unterbringung durch Unternehmen in ausländischem Besitz sowie Besuche in Geschäften und Touren mit hohen Provisionen umfasst.

TAT-Gouverneur Yuthasak sagt, dass die TAT vor allem Qualitätstouristen ansprechen will. In diesem Jahr wirbt die TAT für Thailand als ganzjähriges Reiseziel, um die Belegungsraten auf einem wünschenswerten Niveau zu halten. Nach Angaben der TAT ist die Zahl der Flüge in den Sommermonaten bis Oktober landesweit gestiegen, wobei allein die Zahl der chinesischen Flüge um mehr als 16.000 zugenommen hat.

Im März kamen die meisten Ankünfte in Phuket aus Russland und China.

Trotz des Anstiegs der chinesischen Flüge hat Phuket laut TAT-Gouverneur Yuthasak noch keine „Zero-Dollar“-Reisen verzeichnet. Chinesische Touristen nehmen jedoch allmählich zu und gehören seit Anfang des Jahres zu den 10 wichtigsten Herkunftsländern von Touristen auf Phuket (Platz 2 im März).

Suksit Suvunditkul, Präsident des südlichen Zweiges der thailändischen Hotelvereinigung, schlägt vor, dass sich Thailand auf die Anziehung von Qualitätstouristen konzentriert und sich entsprechend positioniert. Er geht davon aus, dass Chinesen im April die meisten ausländischen Touristen in Phuket sein werden, dicht gefolgt von Indien, während sich Langstreckenmärkte wie Russland nach wie vor in einer Flaute befinden.

Obwohl die THA noch keine Restaurants oder Unterkünfte gesehen hat, die sich ausschließlich auf den chinesischen Markt konzentrieren, sollte das Thema in den nächsten drei bis vier Monaten genau beobachtet werden, wenn mit einem Anstieg der chinesischen Reisegruppen gerechnet wird. Khun Suksit schlug vor, dass sich Thailand auf die Anziehung von Qualitätstouristen konzentriert und sich entsprechend positioniert.

Khun Suksit hofft, dass die Regierung dazu beitragen werde, die Stromgebühren auf einem niedrigen Niveau zu halten, da die seit letztem Jahr um 20 bis 30 Prozent gestiegenen Gebühren den Hotels, von denen sich die meisten erst in der letzten Winterhochsaison erholt haben, einen hohen Tribut abverlangt haben.