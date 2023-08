Thailand baut Opium und Zauberpilze an

Von: Björn Jahner | 10.08.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett hat den Entwurf eines königlichen Erlasses zur Ausweisung von Gebieten für den versuchsweisen Anbau von Opium und Zauberpilzen zu medizinischen Zwecken gebilligt.

Die stellvertretene Regierungssprecherin Trisulee Trisaranakul teilte der Presse mit, dass das Kabinett am Dienstag (8. August 2023) grünes Licht für das vom Justizministerium vorgeschlagene Projekt gegeben habe.

Der Entwurf des königlichen Dekrets, das in Kraft tritt, sobald es in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wird, wurde vom Staatsrat geprüft, der die Regierung in Rechtsfragen berät.

Das Pilotprojekt wird vom Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation, vom Innenministerium, vom Büro des Nationalen Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und von der Königlichen Polizei Thailands unterstützt.

Sobald der Erlass in Kraft tritt, wird der Opiumanbau auf dem Gelände des International Narcotics Control College in Chiang Rais Bezirk Chiang Saen erlaubt. Das College wird vom Amt für Betäubungsmittelkontrolle betrieben.

Der Erlass wird es der Government Pharmaceutical Organisation erlauben, in ihren Labors in Bangkok und Pathum Thani Morphin aus Opium zu extrahieren, erklärte Khun Trisulee.

Sie fügte hinzu, dass der Erlass auch den Anbau von „Magic Mushrooms“ in Universitäten oder Bildungseinrichtungen in vier Regionen des Landes zulässt, sofern die Einrichtungen bereit sind, aus dem Extrakt versuchsweise ein Antidepressivum herzustellen.

Die Sprecherin betonte, dass die Versuchsprojekte mit dem Ziel genehmigt worden seien, Thailands Abhängigkeit von importiertem Morphium und Antidepressiva zu verringern.

Zwischen 2018 und 2020 habe Thailand Morphin im Wert von 400 Millionen Baht importiert, so Khun Trisulee. Sie erklärte, dass „Magic Mushrooms“ zwei Schlüsselsubstanzen – Psilocybin und Psilocin – enthalten, die zur Entwicklung von Antidepressiva verwendet werden können.

Da psilocybin- und psilocinhaltige Pilze in Thailand als Betäubungsmittel eingestuft sind, konnten Forscher ihre medizinischen Eigenschaften bisher nicht untersuchen.

Zwischen 2015 und 2020 wurden bei etwa 1,76 Millionen Menschen Depressionen diagnostiziert, sagte Khun Trisulee und fügte hinzu, dass die Herstellung eigener Medikamente Thailand helfen würde, viel Geld zu sparen.