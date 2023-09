Thailand attraktiv für Firmengründer

Von: Björn Jahner | 19.09.23

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Botschaft in den Vereinigten Staaten hat über ihre Facebook-Seite bekanntgegeben, dass sich Thailand den neunten Platz unter 87 Ländern gesichert hat, die im Jahr 2023 als die offensten für die Wirtschaft gelten.

Das jährliche Ranking – bekannt als „Best Country: Open for Business in 2023” – wird vom US News and World Report organisiert. Die Rangliste berücksichtigt einen gleich gewichteten Durchschnitt von fünf Faktoren: Bürokratie, niedrige Produktionskosten, Korruption, steuerfreundliches Umfeld und transparente Regierungsvorschriften.

An der Spitze der Liste der offensten Länder für Unternehmen steht die Schweiz, gefolgt von Luxemburg und Finnland. Am anderen Ende des Spektrums sind die am wenigsten offenen Länder Russland, gefolgt von Iran und Belarus.

Die Top 10 der wirtschaftsfreundlichsten Länder im Jahr 2023 sind: