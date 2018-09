Thailand als „bestes Land für Menschen“ ausgezeichnet

Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.18

BANGKOK: Bei einer Online-Umfrage des amerikanischen Reisemagazins Conde Nast Traveller kam Thailand in der Kategorie „Bestes Land für Menschen“ auf den ersten Platz.

Der vergebenen Preise ehren „das Beste, was die Reisewelt zu bieten hat“. Kategorien umfassen u.a. Hotels, Fluggesellschaften, Skigebiete, Inseln und Architektur. Darüber hinaus belegte Thailand nach Italien und Griechenland den dritten Platz in der Kategorie „Bestes Land“. Zwei Hotels - das Mandarin Oriental in Bangkok und Six Senses auf Kho Yao Noi in der Phan-nga-Bucht – belegten in „Bestes Hotel in Asien und auf dem indischen Subkontinent“ den vierten und fünften Platz. Die Insel Samui landete bei „Beste Inseln der Welt“ auf dem neunten Platz hinter den griechischen Inseln, den Malediven, den Balearen, Hawaii, St. Lucia, Bali, Sizilien und Mauritius.