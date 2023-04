BANGKOK: Die Behörden haben eine Gesundheitswarnung herausgegeben, da eine Hitzewelle über viele Provinzen hinwegfegt, wobei die Höchsttemperatur im Bang-Na-Bezirk in Bangkok am Donnerstag (6. April 2023) voraussichtlich 50 Grad erreichen wird.

Dr. Opas Karnkawinpong, Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, warnte, dass die intensive Sommerhitze die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen könne, insbesondere die von Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen.

Für Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten, bestehe die Gefahr der Dehydrierung durch übermäßiges Schwitzen und des Hitzeschlags, fügte er hinzu.

Die Temperaturen werden am Donnerstag vielerorts über 40 Grad Celsius liegen. Das Meteorologische Amt sagt Höchstwerte von 40,6 Grad Celsius in Phetchabun, 41,5 Grad Celsius in Sisaket, 49,4 Grad Celsius in der Region Laem Chabang in Chonburi und 47,9 Grad Celsius in Phuket voraus.

Die Temperaturen werden zu Aufzeichnungszwecken im Schatten gemessen, und in der Sonne können die Messwerte in Thailands heißer Jahreszeit leicht 50 °C erreichen. Die höchste Temperatur, die jemals offiziell in Thailand gemessen wurde, lag am 28. April 2016 im Bezirk Muang in Mae Hong Son bei 44,6°C. Damit wurde der bisherige Rekord von 44,5 °C gebrochen, der am 27. April 1960 in Uttaradit aufgestellt wurde.

Die inoffizielle Höchsttemperatur in Bang Na erreichte am Mittwoch 45,5 °C und war damit der zweitheißeste Ort des Landes nach Chonburi, wo 45,8 °C gemessen wurden. Auch in Phangnga (43,3 °C), Tak (41 °C) und Si Sa Ket (38,4 °C) konnte man sich der Hitze nicht entziehen.

Der April ist normalerweise der heißeste Monat des Jahres.

Dr. Opas sagte, dass die schwerwiegendste Erkrankung ein Hitzschlag sein kann, wenn eine Person zu lange der Hitze ausgesetzt ist.

Hitze von 41 °C oder mehr ist gefährlich, da sie Krämpfe in den Beinen, im Bauch oder in den Schultern sowie Krämpfe und sogar einen Hitzschlag auslösen kann, erklärte er.

Er riet den Menschen, in regelmäßigen Abständen viel Wasser zu trinken und nicht zu warten, bis sie Durst verspüren.

Außerdem empfiehlt Dr. Opas, auf Tee, Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke und Alkohol zu verzichten und sich nicht zu lange im Freien aufzuhalten.