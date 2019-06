Written by: Redaktion DER FARANG | 22/06/2019

BANGKOK: Unsicherheiten in Bezug auf die Bildung einer neuen Regierung und der Handelskrieg zwischen den USA und China haben dazu geführt, dass der Vertrauensindex der Unternehmer im Mai weiter gesunken ist und ein 15-Monats-Tief erreicht hat.

Es wird jedoch erwartet, dass sich das Vertrauen im Juni verbessert, sobald die neue Regierung die vorgeschlagenen Megaprojekte verabschiedet und diese der Wirtschaft hohe Einnahmen bringt. Die thailändische Wirtschaft soll in diesem Jahr um 3,5 Prozent wachsen. Der von der Universität der thailändischen Handelskammern (UTCC) im Mai mit 47,7 Punkten errechnete Vertrauensindex ist der niedrigste Stand seit 15 Monaten und weist in allen Regionen, einschließlich Bangkok und den angrenzenden Provinzen, niedrigere Indikationswerte auf. Der Konsum und die Investitionsleistung haben sich aufgrund der Besorgnis über die Bildung einer neuen Regierung, der niedrigen Preise für landwirtschaftliche Produkte, die die Kaufkraft beeinträchtigen, und des anhaltenden Handelskrieges zwischen den USA und China, der den thailändischen Exportsektor, den Industriesektor und den Handelssektor betrifft, verlangsamt. Thanawat Ponvichai, Direktor des UTCC-Zentrums für Wirtschaftsprognosen, beschreibt die thailändische Wirtschaft als nicht robust, da die Preisgestaltung für landwirtschaftliche Produkte in allen Regionen zu einem Problem wird und nur der Tourismus- und Dienstleistungssektor in den östlichen und nördlichen Regionen überdurchschnittliche Leistungen erbringt. Die Tourismusbranche ist derzeit der wichtigste Wirtschaftsfaktor.

Die thailändischen Exporte gingen im Mai um 5,8 Prozent auf 648 Milliarden Baht zurück, berichtete das Handelsministerium am Freitag. Der Rückgang wird weitgehend von globalen Faktoren beeinflusst, einschließlich der anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und der verschärften globalen Finanzlage sowie von spezifischen Faktoren für jedes Land und jede Region, wie z. B. der politischen Unsicherheit in der EU. Die Auswirkungen auf die thailändischen Exporte sind jedoch vergleichsweise geringer als in anderen asiatischen Ländern. Die thailändischen Exporte entwickeln sich in den Hauptmärkten USA und Indien weiterhin gut und expandierten in aufstrebenden Märkten wie Kanada, Russland und den GUS-Staaten.