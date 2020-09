Thailändische Währung am Scheidepunkt

Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.20

BANGKOK: Der Baht könnte sich an einem Wendepunkt befinden. Er ist die zweitschlechteste Währung Asiens in diesem Jahr. Aber die Erwartung, dass die Wirtschaft in den nächsten Monaten die Talsohle durchschreiten könnte, spornt Wetten auf eine Stärkung der thailändischen Währung an.

Der Baht verlor an Boden, da die vom Tourismus abhängige thailändische Wirtschaft von Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung hart getroffen wurde. Der Baht verlor in diesem Jahr fast 4 Prozent gegenüber dem Dollar und liegt damit knapp hinter der indonesischen Rupiah.

Im letzten Jahr war der Baht mit einem Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem US-Dollar der beste Performer der Region. Während die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung gut sind, hat die Bank von Thailand in ihrem letzten Sitzungsprotokoll angedeutet, dass sie bei Bedarf handeln wird, um eine rasche Aufwertung zu verhindern. Technisch gesehen befindet sich der Baht nach wie vor im Konsolidierungsmodus.

Am Dienstagnachmittag gab es bei der Bangkok Bank für einen Dollar 30,58 Baht, für einen Euro 36,52 Baht und für einen Schweizer Franken 33,43 Baht.