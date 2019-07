Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.19

BANGKOK: Der Index für das Verbrauchervertrauen (CCI) hat den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht.

Die Sorge über die politische Unsicherheit im Land hat den CCI im vierten Monat fallen lassen. Der Index lag im Juni bei 63,4 Punkten, ein Rückgang gegenüber den 64,8 im Mai. Das Ergebnis ist das schlechteste, das das Center for Economic and Business Forecasting der Universität der Handelskammer seit Oktober 2017 verzeichnete. Laut dem Direktor des Zentrums, Thanawat Phonwichai, ist das Vertrauen der Menschen in die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz von 73,3 Punkten im Mai auf 72,2 Punkte im Juni gesunken. Das Vertrauen in die künftige Einkommensentwicklung der Verbraucher ging von 95 Punkten im Mai auf 93,5 Punkte im Juni zurück. Der Rückgang bei den Schlüsselkomponenten des Index wird als Reaktion auf die Sorgen der Verbraucher über die Wirtschaft des Landes angesehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde der Handelskrieg zwischen China und den USA die Stabilität der neuen Regierung beeinträchtigen, glaubt Thanawat.