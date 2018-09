Von: Björn Jahner | 27.09.18

BANGKOK: Bildungsexperten schlagen Alarm: thailändische Universitäten sind im „World University Ranking 2019“ weiter abgerutscht. Keine einzige Hochschule aus dem Königreich befindet sich unter den Top 600 der Welt, nicht einmal die beste des Landes. „Diese neuen Daten signalisieren echte Sorgen für Thailand“, betonte Phil Baty, Redaktionsleiter von „Times Higher Education“ (THE), nachdem die Ergebniss am Mittwoch in der National University of Singapore präsentiert wurden, die den 23. Platz im diesjährigen Ranking belegte. THE ist ein in London erscheinendes Magazin, das über Themen im Bereich Hochschulbildung informiert und jährlich das renommierte Hochschulranking durchführt.

Bildungssytem im Abwärtstrend

Die Mahidol-Universität, die zuvor als die beste Hochschule in Thailand galt, fiel in diesem Jahr aus der Rankinggruppe um die Plätze 501 bis 600 und befindet sich jetzt in der Gruppe um die Plätze 601 bis 800. Die Chulalongkorn-Universität, Thailands älteste Hochschule, rutschte ebenfalls von den Platzierungen 601 bis 800 auf 801 bis 1.000 ab, gleiches Schicksal erlitt die King Mongkut’s University of Technology Thonburi und Suranaree University of Technology. Ebenfalls schlecht bewertet wurden die Prince of Songkla University, Kasetsart University, Khon Kaen University und King Mongkut‘s Institute of Technology Ladkrabang, die von den Plätzen 801 bis 1.000 auf 1.001+ abgestiegen sind.

Vier thailändische Neuzugänge

Die gute Nachricht: nicht alle thailändischen Hochschulen folgten dem Abwärtstrend. So blieb die renommierte Chiang Mai University in der Gruppierung um die Plätze 801 bis 1.000 bestehen und die King Mongkut‘s University of Technology North Bangkok in den Plätzen 1.001 +. Zudem haben es vier thailändische Universitäten zum ersten Mal in das Ranking geschafft: die Mahasarakham University, Naresuan University, Srinakharinwirot University und Thammasat University. Sie werden in der Gruppe um die Platzierungen 1.001+ aufgeführt.

Das seit 15 Jahren jährlich herausgegebene Ranking, für das mehr als 10.000 Wissenschaftler befragt werden, untersucht mittlerweile mehr als 1.250 Hochschulen in 86 Ländern. Auch wenn die USA die Weltrangliste bereits das 15. Jahr in Folge dominieren, holt China auffallend stark auf. Japan stieß Großbritannien vom Thron als zweiterfolgreichstes Land; die besten Hochschulen der Welt bleiben hingegen die britischen Universitäten Oxford und Cambridge, gefolgt Stanford (USA).