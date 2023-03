Von: Björn Jahner | 25.03.23

CHIANG MAI: Der surreale Anblick chinesischer Touristen, die in traditionellen thailändischen Trachten herumlaufen, ist in Chiang Mai alltäglich geworden.

Die Touristen aus China sind nach drei Jahren Covid-19 mit einem Durst nach unvergesslichen und „authentischen“ Erlebnissen nach Chiang Mai zurückgekehrt, während sie historische Tempel und andere Sehenswürdigkeiten in der nördlichen Provinz besichtigen.

Umgeben von Massen von Thais in Jeans und T-Shirts fallen chinesische Touristen in Kleidern auf, die vor mehreren Jahrhunderten in Thailand in Mode waren.

Foto: The Nation

Die Unternehmer in Chiang Mai sind begierig darauf, diesen Trend aufzugreifen, nachdem sie in den letzten drei Jahren keine Einnahmen aus dem Tourismus verzeichnen konnten.

Ban Or Chao, ein Kostümverleih im Bezirk Mueang, berichtet, dass chinesische Touristen das traditionelle thailändische Kostümpaket zum Preis von 1.090 Baht pro Person für vier Stunden online reservieren.

Kunden, die im Geschäft ankommen, werden mit dem Kostüm ihrer Wahl ausgestattet und erhalten eine komplette Haar- und Make-up-Sitzung gratis dazu. Gegen eine zusätzliche Gebühr bietet das Geschäft auch einen Foto- und Transportservice an.

Nach Angaben des Besitzers von Ban Or Chao bedient das Geschäft täglich 40 bis 50 ausländische Touristen, von denen die meisten Chinesen sind. Andere kommen aus Südkorea und Europa. Die Touristen tragen beim Besuch von Sehenswürdigkeiten in der Provinz gerne traditionelle Kostüme und machen Selfies, um ihre „authentische“ Thai-Erfahrung zur Schau zu stellen.

Foto: The Nation

Wanlop Namwongphrom, Vizepräsident des Chiang Mai Council of Cultural Affairs, sagte, dass der Trend, in klassischen Gewändern vor den Sehenswürdigkeiten der Stadt zu posieren, dazu beiträgt, den thailändischen Tourismus und die thailändische Kultur in der Welt bekannt zu machen, da die daraus resultierenden Fotos oft in sozialen Netzwerken wie Instagram veröffentlicht werden.

„Dies ist eine gute Gelegenheit, die thailändische Kultur einem globalen Publikum zu präsentieren und sie zu den bevorstehenden Kulturfesten wie Songkran im nächsten Monat zu locken“, sagte er. „Es könnte auch Thais dazu ermutigen, traditionelle Trachten zu tragen, um unsere Kultur zu bewahren.“

Der Rat sagte, dass er auch auf „unangemessenes Verhalten“ während des Tragens der thailändischen Tracht achtet, wie z.B. Alkoholkonsum oder der Besuch von Vergnügungslokalen.