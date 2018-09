Thailändische Lebensfreude pur

BÜLACH: Vom 17. bis zum 19. August verwandelte sich das Areal der Stadthalle Bülach im Zürcher Unterland zum zehnten Mal in eine authentische thailändische Schlemmer- und Shoppingmeile. Nach einigen Regentropfen am Freitag, genossen die Besucher am Samstag und Sonntag bei bestem Sommerwetter ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit viel Musik und kulturellen Darbietungen.

Zum zehnjährigen Jubiläum präsentierte sich das Thai Food & Culture Festival größer und besser als je zuvor. Gemäß Veranstalter Tom Mahiphund von Mai Thai Entertainment stieg die Zahl der Besucher im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 28.000 Besucher, was das große Interesse an Thailand sowie thailändischen Produkten und Dienstleistungen eindrücklich unter Beweis stellt.

Völkerverbindende Freundschaft

Die Liste der Ehrengäste war lang und verdeutlichte die enge freundschaftliche Beziehung zwischen der Schweiz und dem Königreich. Neben dem thailändischen Botschafter in der Schweiz, S. E. Chalermpol Thanchitt, nahmen auch der Honorargeneralkonsul des Thailändischen Generalkonsulats Zürich Dr. Markus A. Frey und der Stadtpräsident von Bülach Mark Eberli an den Feierlichkeiten teil. Weitere namhafte Gäste waren der Schweizer Zirkusprinzipal Franco Knie und der thailändische Rockstar Mike Phiromporn, der an den letzten beiden Festivalabenden seine Fans in Bülach mit einem Konzert begeisterte.

Die FARANG-Sonderausgabe erfreute sich großer Nachfrage, ebenso die Auslagen der Anzeigenkunden des Magazins.

Thailand pur von seiner besten Seite

Im Vergleich zu den Vorjahren präsentierte sich das dargebotene Kulturprogramm noch vielfältiger und abwechslungsreicher, beeindruckend in Szene gesetzt auf einer zentralen Freiluftbühne. Es wurde viel getanzt, gesungen und ausgelassen gefeiert. Einzig und allein den Standbetreibern bereitete die laute Musik in den Abendstunden so einige Mühe, ihre Besucher über ihre Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Doch man nahm es mit typisch thailändischer Gelassenheit hin, „mai pen rai“ – das macht nichts!

Treffpunkt für Thailandfans

Der FARANG-Medienstand entpuppte sich erneut als ein beliebter Treffpunkt von Thailandfans. Viele LeserInnen des Magazins nutzten die Chance, sich mit Informationen aus erster Hand beim Verlegerehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger zu informieren sowie sich über das breitgefächerte Angebot an Dienstleistungen und Produkten ihrer Anzeigenkunden beraten zu lassen. Auch die diesjährige Sonderausgabe FA17/2018, die eigens für das Festival produziert wurde, erfreute sich einer großen Nachfrage, weshalb sich die Redaktion bei allen ihren Leserinnen und Lesern sowie Anzeigenkunden bedanken möchte, die die Produktion der 80 Seiten starken Ausgabe ermöglicht haben.