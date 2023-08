Von: Björn Jahner | 26.08.23

BANGKOK: Die thailändischen Hotelunternehmen treiben ihre Expansionspläne voran und lassen sich von den Sorgen über die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt nicht beirren.

Dusit International, ein thailändisches multinationales Hotelunternehmen, äußerte sich optimistisch und lässt sich von den anhaltenden Problemen auf dem chinesischen Immobilienmarkt nicht beirren. Die Geschäftsführerin von Dusit International, Suphajee Suthumpun, erklärte, dass sich die Partner von Dusit Fudu im Gegensatz zu den Immobilienriesen Evergrande und Country Garden ausschließlich auf die Entwicklung von Hotels konzentrieren und damit einen Puffer gegen die finanzielle Instabilität der größeren Unternehmen bieten.

Die Geschäftsführerin von Dusit International betonte, dass das Unternehmen an seinen Investitionsplänen für zwei neue Hotels in China in diesem Jahr festhalten wird, da sie davon ausgeht, dass die Immobiliensituation keine Auswirkungen auf ihre Vorhaben haben wird. Sie räumte ein, dass es wichtig sei, die Ausgaben für den Tourismus zu überwachen, da der Immobilienabschwung potenzielle Auswirkungen haben könnte. Dennoch sei die Belegungsrate von Dusit in China sei mit 60 bis 70 Prozent stabil geblieben.

In Bezug auf die lokale Politik Thailands sprach sich Khun Suphajee für eine schrittweise Anhebung des täglichen Mindestlohns auf 600 Baht aus und betrachtete dies als einen positiven Schritt. Um die potenzielle Belastung durch höhere Arbeitskosten zu verringern, empfahl sie zusätzliche staatliche Unterstützung in Form von Schulungsprogrammen und Qualifizierungsmaßnahmen für Hotelbetreiber. Außerdem schlug sie vor, den Tourismus in Sekundärstädten, den Gesundheits- und Medizintourismus sowie die Anwerbung digitaler Nomaden in den Vordergrund zu stellen, um den Tourismus in Thailand weiter zu fördern.

Die Präsidentin des thailändischen Hotelverbandes, Marisa Sukosol Nunbhakdi, sagte, dass der Tourismussektor sehnlichst auf Maßnahmen zur Belebung des Marktes warte. Doch Herausforderungen wie der Arbeitskräftemangel und der harte Wettbewerb während der Erholungsphase sind nach wie vor ein großes Problem, insbesondere für Hotels der Vier-Sterne-Kategorie oder darunter, die immer noch darum kämpfen, Gewinne zu erwirtschaften. Sie fügte hinzu, dass die bevorstehende touristische Hochsaison nicht so lukrativ sein wird wie erwartet, da es vielen Hotels immer noch an Reisegruppen aus dem Ausland fehlt.