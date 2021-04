Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.21

Bangkoker Containerhafen in Khlong Toei. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Handelsministerium sagt für dieses Jahr beim Export ein Wachstum von mehr als 4 Prozent voraus, nachdem die thailändischen Ausfuhren im März einen Zuwachs von 8,47 Prozent verzeichneten.

Die Exporte lagen in zwei aufeinanderfolgenden Monaten über 20 Milliarden US-Dollar, wobei der Wert im März 24,2 Milliarden Dollar erreichte, teilte das Trade Policy and Strategy Office (TPSO) mit. Im ersten Quartal wuchsen die Exporte um 2,27 Prozent auf 64,2 Milliarden Dollar, während die Importe um 9,37 Prozent auf 63,6 Milliarden Dollar stiegen. Das führte zu einem Handelsüberschuss von 516 Millionen Dollar führte.

Die Bank of Thailand prognostiziert ein thailändisches Exportwachstum von 10 Prozent in diesem Jahr, während der National Economic and Social Development Council von 5,8 Prozent ausgeht.