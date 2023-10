Von: Björn Jahner | 05.10.23

PATTAYA: Am Dienstag (3. Oktobers 2023) stürzte eine thailändische Frau, 32, in den Abendstunden aus einem 32-stöckigen Wohnkomplex in Naklua in den Tod.

Die Polizei wurde gegen 19.00 Uhr über den Vorfall informiert und eilte zusammen mit Sanitätern zum Unglücksort an der Naklua Road.

Die Einsatzkräfte fanden die leblose Leiche der Frau im fünften Stock des Parkhauses des besagten Gebäudes. Der genaue Name des Wohnkomplexes wurde aufgrund der laufenden Ermittlungen von den Behörden zurückgehalten. Die Frau wies schwerste Verletzungen auf und wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Bei der Untersuchung der Leiche fielen den Ermittlern Schnittspuren an der Kehle und an beiden Handgelenken der Verstorbenen auf. Sie lag inmitten einer Blutlache, gekleidet in ein grünes Abendkleid mit kurzem, gold gefärbtem Haar. Nach ersten Erkenntnissen stürzte sie vermutlich aus ihrem Zimmer im 24. Stock. Der Bereich wurde abgesperrt, das Opfer zur Autopsie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein Sicherheitsbeamter, Zeuge des Geschehens, berichtete von einem lauten Geräusch, das einem Knall ähnelte, was ihn dazu veranlasste, zum Parkplatz zu gehen, wo er den leblosen Körper fand. Er verständigte umgehend die Polizei.

Nach Aussage der Ermittler wurden im Zimmer des Opfers keine Anzeichen eines Kampfes gefunden wurden. Allerdings entdeckte die Polizei eine Rasierklinge und einen Abschiedsbrief, in dem das Opfer ihre Unzufriedenheit mit ihrem Job ausdrückte.

Die genaue Ursache des Sturzes ist noch unklar, doch die Polizei geht von einem möglichen Selbstmord aus. Weiterführende Untersuchungen, darunter die Auswertung des CCTV-Materials, forensische Untersuchungen und eine Autopsie, werden durchgeführt, um die Hintergründe dieses tragischen Vorfalls zu klären.