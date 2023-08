Foto: The Nation

BANGKOK: Thai Airways International hat positive Anzeichen dafür gesehen, dass das Unternehmen spätestens im dritten Quartal des nächsten Jahres aus dem Sanierungsplan aussteigen und einige Monate später an die Börse zurückkehren kann, so der CEO.

Der CEO von THAI, Chai Eamsiri, sagte gegenüber „Thansettakij“, dass THAI und ihre Tochtergesellschaft Thai Smile in den ersten fünf Monaten dieses Jahres ein besseres Geschäftsergebnis erzielt hätten und im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften einen Kabinenfaktor von bis zu 82,2 Prozent am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok hätten.

Chai fügte hinzu, dass THAI auch bei ihrem Sanierungsplan sowie bei dem Plan, Schulden in Eigenkapital umzuwandeln und Thai Smile aufzulösen und die gesamte Organisation umzustrukturieren, gut vorankommt.

Angesichts all dieser positiven Anzeichen im Geschäftsbetrieb und der Fortschritte bei der Sanierung ist Chai zuversichtlich, dass die nationale Fluggesellschaft die Sanierung bis zum dritten Quartal des nächsten Jahres abschließen kann.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass THAI die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Handels an der thailändischen Börse erfüllen werde.

Chai betonte, dass THAI in den 12 Monaten vor dem Ausstieg aus dem Sanierungsprogramm beim Konkursgericht auf jeden Fall mehr als 20 Mrd. Baht an Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielen werde.

Er wies darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung von THAI von Januar bis Mai dieses Jahres einen Aufwärtstrend verzeichnete, wobei THAI und Thai Smile einen Marktanteil von 28,6 Prozent unter 111 internationalen Fluggesellschaften, die den Flughafen Suvarnabhumi anflogen, erreichten.

Chai führte fort, dass THAI einen Kabinenfaktor von 82 Prozent hatte, der höher war als der durchschnittliche Kabinenfaktor der Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum. THAI liege im asiatisch-pazifischen Raum an siebter Stelle der Fluggesellschaften mit dem höchsten Kabinenfaktor, so Chai.

Der CEO sagte auch. dass THAI ihren Marktanteil in naher Zukunft auf 35 bis 45 Prozent erhöhen will, verglichen mit 37,1 Prozent vor der Covid-Pandemie.

Im Rahmen der Umstrukturierung wird THAI ihre Tochterfluggesellschaft Thai Smile auflösen und bis Februar nächsten Jahres 20 Flugzeuge des Typs Airbus A320-200 sowie Personal von Thai Smile zurückübernehmen.

Derzeit hat THAI 47 Flugzeuge im Einsatz und wird 20 Flugzeuge von Thai Smile in ihre Flotte aufnehmen.

Außerdem will THAI 11 Flugzeuge des Typs A350-900 anmieten. Bisher wurden zwei dieser Flugzeuge ausgeliefert, und neun weitere werden demnächst geliefert, fügte Chai hinzu.

Er fügte hinzu, dass THAI ihre Flugziele schrittweise entsprechend der erhaltenen Flugzeuge ausbauen werde. Derzeit fliegt sie 57 Ziele in 19 Ländern an.

Vor Beginn des Rehabilitationsprogramms beschäftigte THAI etwa 30.000 Mitarbeiter, einschließlich der ausgelagerten Flugbegleiter, im vergangenen Jahr waren es jedoch nur noch 15.000 Mitarbeiter.

Nach Aussage von Chai hat THAI vor kurzem 500 weitere Flugbegleiter eingestellt, die noch in diesem Jahr mit dem Fliegen beginnen werden. Die Zahl der Piloten ist von 1.400 vor der Pandemie auf aktuell 900 gesunken.

Bis Ende dieses Jahres werde THAI 2.000 weitere Mitarbeiter einstellen und nach und nach weitere Mitarbeiter rekrutieren, um das Ziel von 19.500 Mitarbeitern, einschließlich ausgelagerter Mitarbeiter, bis 2025 zu erreichen, so Chai.