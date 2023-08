BANGKOK: Die thailändische Fluggesellschaft Thai Vietjet (TVJ) will alle ihre Airbus-Maschinen durch Boeing 737 MAX ersetzen und die Flotte bis 2028 auf 50 Flugzeuge ausbauen.

Die Modernisierung der gesamten Flotte hat die Fluggesellschaft auch dazu veranlasst, die Einführung eines „Pay-to-Fly“-Systems für neu eingestellte Piloten zu erwägen, bei dem die Piloten eine Ausbildungsgebühr entrichten müssen, bevor sie Boeing 737 MAX-Flugzeuge fliegen dürfen, gab Woranate Laprabang, Chief Executive von TVJ, bekannt.

Khun Woranate sagte, dass diese Art von Beschäftigungsprogramm sei bei Fluggesellschaften überall üblich geworden, wobei schätzungsweise 2 Millionen Baht erforderlich sind, wenn lizenzierte Piloten von Airbus A320 und A321 auf Boeing 737 MAX umsteigen möchten.

TVJ würde jedoch die Ausbildungskosten für das vorhandene Personal übernehmen, wenn dieses auf Boeing-Flugzeuge umsteigt.

Er wies darauf hin, dass die meisten thailändischen Fluggesellschaften keine neuen Piloten eingestellt hätten. TVJ beschäftigt derzeit 180 Piloten für den Betrieb ihrer Flotte von 18 Flugzeugen.

Khun Woranate sagte, dass die Fluggesellschaft das Potenzial hat, in diesem Jahr die Gewinnzone zu erreichen, bevor sie zu einer großen regionalen Fluggesellschaft expandiert.

Ziel ist es, die Flotte auf 50 Flugzeuge zu erweitern. Dabei soll es sich ausschließlich um Boeing 737 MAX handeln, die über Bordunterhaltung verfügen und weitere Städte in Japan und Südkorea anfliegen können.

Derzeit bedient die Fluggesellschaft 11 Inlands- und 10 Auslandsstrecken mit Airbus A320 und A321.

In der ersten Jahreshälfte 2023 beförderte die Airline auf 547 Inlands- und 190 Auslandsflügen pro Woche 3,67 Millionen Passagiere und erzielte dabei eine durchschnittliche Auslastung von 85 Prozent.

Zu den meistverkauften Strecken gehörten Bangkok–Fukuoka, Chiang Mai–Osaka und Bangkok–Taipeh.

Die Fluggesellschaft wird noch in diesem Jahr zwei weitere Airbus A321 Neos leasen, bevor sie im nächsten Jahr schrittweise zwei Boeing 737 MAX in ihre Flotte aufnimmt.

Khun Woranate sagte, dass die Fluggesellschaft in diesem Jahr voraussichtlich 16 bis 17 Mrd. Baht an Einnahmen erzielen wird, verglichen mit 9,8 Mrd. Baht im letzten Jahr, womit die Fluggesellschaft zum ersten Mal seit der Pandemie wieder schwarze Zahlen schreibt. Es wird erwartet, dass die Zahl der Passagiere in diesem Jahr 6,5 bis 7 Millionen erreichen wird, dank eines deutlichen Anstiegs der internationalen Passagiere, die 30 Prozent des Gesamtaufkommens ausmachen, gegenüber 10 Prozent im letzten Jahr.

Khun Woranate räumte jedoch ein, dass die Fluggesellschaft noch an der Pünktlichkeit arbeiten müsse, die derzeit bei nur 60 Prozent liege, da sich das Problem seit dem vierten Quartal 2022 verschärft habe, als es einen Mangel an Abfertigungspersonal gegeben habe.

Er betonte, dass sich die Leistung in dieser Hinsicht im zweiten Quartal dieses Jahres allmählich auf 82 Prozent verbessert habe.

Da Srettha Thavisin von der Pheu-Thai-Partei offiziell als neuer Premierminister des Landes bestätigt wurde, hofft Khun Woranate, dass die neue Regierung das Reisen erleichtern werde, um den Tourismus anzukurbeln.

Dazu gehöre auch die Befreiung von den Visagebühren für chinesische Reisende, um mehr Touristen aus der Volksrepublik anzulocken, die angesichts der schleppenden Konjunktur derzeit mit ihren Ausgaben zurückhaltend seien, sagte er.

Khun Woranate sagte, dass diese Initiative der Regierung sowohl dem Tourismus- als auch dem Luftfahrtsektor helfen würde.

Er forderte außerdem, dass die Regierung sich proaktiv um eine stärkere Zusammenarbeit mit Indien bemühen und das Land dazu ermutigen sollte, das Kontingent an Sitzplatzkapazitäten zwischen den großen Städten der beiden Länder zu erhöhen.

Da die Fluggesellschaften nun den vollen Verbrauchssteuersatz zahlen müssen, hofft Khun Woranate, dass die Regierung eine schrittweise Erhöhung anbieten kann, um den Fluggesellschaften zu helfen, sich an den Anstieg der Betriebskosten anzupassen.