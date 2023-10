Foto: The Nation

BANGKOK: Thai Vietjet hat als erste Fluggesellschaft erfolgreich das automatische biometrische Identifikationssystem „Smart Path“ in den Check-in-Prozess ihres Fluges VZ626 von Bangkok nach Singapur integriert. Dieses innovative System wurde von Airports of Thailand (AOT) entwickelt und nutzt modernste Gesichtserkennungstechnologie, um die Identität der Passagiere an verschiedenen Kontrollpunkten vor dem Abflug effizient zu bestätigen.

„Smart Path“ revolutioniert das Reiseerlebnis der Passagiere, indem es ihnen ermöglicht, sämtliche notwendigen Verfahren am Flughafen in einer praktischeren, genauen und zeitsparenden Weise zu durchlaufen. Beim Check-in am Schalter müssen die Passagiere lediglich ihre Zustimmung zur Nutzung ihrer Identifikationsdaten erteilen. Das System erfasst daraufhin ihre Daten und erstellt einen Datensatz namens „One ID“, der persönliche Identifikationsinformationen, biometrische Merkmale, Reiserouten und Reisetoken enthält. Dieser Datensatz wird innerhalb weniger Sekunden erfasst und überprüft.

Die „One ID“ wird zur Überprüfung der Passagieridentität bei sämtlichen Vorabflugvorgängen verwendet, darunter Sicherheitskontrollen und das selbstbediente Boarding. Das bedeutet, dass Passagiere ihren persönlichen Ausweis und ihre Bordkarte nicht mehr vorlegen müssen, um diese Prozesse zu durchlaufen.

Mit dieser Innovation setzt Thai Vietjet seine Bemühungen fort, das Reiseerlebnis seiner Fluggäste von der Ticketbuchung bis zur Ankunft am Zielort zu optimieren.