Von: Björn Jahner | 27.04.22

BANGKOK: Die thailändische Fluggesellschaft Thai Airways International Plc (THAI) will das Management ihrer Catering-Sparte Puff & Pie versteigern. Mit der Maßnahme will die finanziell in Schräglage geratene Airline nach eigenen Angaben ihr Lebensmittelgeschäft ausbauen und ihre Einnahmen erhöhen.

Chansin Treenuchagron, eines der Mitglieder des Komitees, das für die Sanierungspläne der Fluggesellschaft verantwortlich ist, sagte laut lokalen Medienberichten, dass das Unternehmen weiterhin mehr Einnahmen aus Frachtdiensten und der Catering-Einheit erzielen will, um den Verlust an Passagieren während der Pandemie auszugleichen.

Die Fluggesellschaft nimmt bis zum 27. Mai 2022 Angebote von interessierten Agenturen entgegen und wird dann zwischen dem 7. und 9. Juni 2022 entscheiden, wer das Puff & Pie-Franchise für die nächsten fünf Jahre übernehmen wird.

Mit Hilfe des Franchisings soll die Zahl der Puff & Pie-Filialen laut Khun Chansin in den nächsten fünf Jahren auf 500 erhöht und ein Umsatz von mehr als 5 Milliarden Baht erzielt werden.

THAI hatte bereits Ende 2021 die erste Puff & Pie-Auktion durchgeführt, die Resonanz war jedoch aufgrund der Virussituation im Land sehr gering, so Khun Chansin. „Die Situation ist jetzt besser“, fügte Khun Chansin hinzu.

Der Bieter muss über erfolgreiche Erfahrungen im Franchisemanagement in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verfügen, erläuterte Khun Chansin das Auswahlverfahren.

THAI verzeichnete im Jahr 2021 nach der Schuldenumstrukturierung einen Nettogewinn von 55 Milliarden Baht, eine enorme Trendwende im Hinblick auf den Nettoverlust von 141 Milliarden Baht im Jahr 2020.