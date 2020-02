Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.20

PATTAYA: In einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe des Thepprasit-Nacht-Marktes verkaufte ein 37 Jahre alter Mann Sexdrogen und Sexspielzeug, vorrangig an Ausländer.

Der Thai warb für seine Produkte auf Twitter und Line. Das erfuhr die Polizei und leitete eine verdeckte Operation ein. Ein Beamter gab sich als Kunde aus. Als er Bargeld überreichte und die gewünschte Ware in Empfang nahm, tauchten in dem Geschäft weitere Polizisten auf. Neben dem Verkäufer wurde ein 24-jähriger Mann verhaftet, der an dem Geschäft beteiligt war. Die Ermittler konfiszierten Produkte wie Kamagra-Gel, Super Rush-Poppers und Dildos im Wert von 200.000 Baht.