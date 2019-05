Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

KOH PHANGAN: Die Polizei fahndet nach einem Thai, der am frühen Sonntagmorgen eine norwegische Touristin vergewaltigt haben soll.

Oberst Krissana Pattanacharoen sagte den Medien, der nationale Polizeichef habe die Beamten von Surat Thani angewiesen, die Bemühungen zur Verhaftung des Mann in dem Touristenziel zu beschleunigen, das weltweit für seine Vollmond- und Halbvollmondpartys bekannt ist. Laut Krissana teilte die Urlauberin am Sonntag um 8 Uhr morgens auf der Polizeistation in Phangan den Beamten mit, sie sei von einem Motorradfahrer vergewaltigt worden.

Sie habe die Halbmondparty am Strand in der Gemeinde Ban Tai besucht und wollte gegen 23 Uhr in ihr Hotel zurückkehren. Als sie feststellte, dass sie ihre Geldbörse verloren hatte, ging sie zum Strand zurück. Auf dem Weg dorthin stoppte neben ihr ein Motorradfahrer und bot ihr an, ihr bei der Suche nach ihrer Geldbörse zu helfen. Bereits nach kurzer Fahrt bemerkte die Norwegerin, dass der Motorradfahrer in die falsche Richtung fuhr. Weil sich der Thai weigerte anzuhalten, sei sie vom Motorrad gesprungen. Dann habe der Mann sie vergewaltigt, gab die Frau zu Protokoll. Die Polizei wertet Überwachungskameras aus und interviewt Dorfbewohner.