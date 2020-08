RAYONG: Die Thai Airways International (THAI) hat der Marine versichert, dass sie trotz der veränderten Umstände der Fluggesellschaft an ihrem gemeinsamen Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprojekt (MRO) am Flughafen U-Tapao festhält.



Die THAI hat über das Konkursgericht die Sanierung beantragt und ausstehende Schulden in Höhe von 244,9 Milliarden Baht. Vertreter des Unternehmens unter der Leitung von Cherdphan Chotikhun, dem Vizepräsidenten der technischen Abteilung, trafen jetzt mit einem Vertreter der Marine zusammen und erklärten, dass der Sanierungsprozess reibungslos verlaufen werde und die Fluggesellschaft weiter das MRO-Projekt verfolge. Cherdphan sagte, es sei notwendig, das MRO-Projekt voranzutreiben, da es die Geschäftsposition der THAI stärken werde.

Unabhängig davon hat der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) Pläne bekannt gegeben, in die Non-Aviation-Einheiten der THAI zu investieren, darunter auch in das Flugzeugwartungsgeschäft der Fluggesellschaft. Nach Angaben von THAI-Führungskräften müssen die beiden Unternehmen noch die Einzelheiten des Geschäfts besprechen oder die nächsten Schritte festlegen. Bevor sich die Fluggesellschaft jedoch mit der AoT zusammenschließt, muss ihr Sanierungsplan vom Konkursgericht und den Gläubigern genehmigt werden. Das zentrale Konkursgericht wird am 17. August mit der Anhörung des Sanierungsplans der THAI beginnen.

Die Marine prüft derzeit die Anfrage der THAI, auf dem Flughafen U-Tapao einen Bereich zur Verfügung zu stellen, in dem die Airline ihre Flugzeuge abstellen kann, die verkauft werden sollen.