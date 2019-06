Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.19

BANGKOK: Im Ranking der britischen Unternehmensberatung Skytrax über die besten Airlines weltweit ist die Thai Airways International (THAI) auf den zehnten Platz aufgestiegen.

Der World Airline Award ging ein weiteres Mal an die Qatar Airways. Die Fluggesellschaft war bereits in den Jahren 2017, 2015, 2012 und 2011 als beste Airways ausgezeichnet worden. Hinter Qatar folgen die Singapore Airlines, ANA All Nippon Airways und die Cathay Pacific. Vor der Thai steht auf Rang 9 die Lufthansa. Asiatische Fluggesellschaften nehmen in den Top 10 sechs Plätze ein. Bei den Billigairlines hat die AirAsia einmal mehr den ersten Platz unter den asiatischen Discountern belegt. Die Auszeichnungen von Skytrax sind die bedeutendsten für die Luftfahrtbranche. Das weltweite Ranking bestimmen die Fluggäste.