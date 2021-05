Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) und die Gewerkschaft streiten sich weiter über den Sanierungsplan und den Namen des Sanierungsmanagers.

Die THAI favorisiert als Sanierungsmanager den unabhängigen Direktor Piyasvasti Amranand und den zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Unternehmens, Chakkrit Parapuntakul. Die Gewerkschaft hat an Premierminister Prayut Chan-o-cha geschrieben und Pirapan Salirathavibhaga für den Job empfohlen. Die Empfehlung der Gewerkschaft wird von 2.000 THAI-Mitarbeitern auf der Online-Petitionsplattform Change.org unterstützt.

Anfang März reichte das Unternehmen seinen Sanierungsplan bei der Vollstreckungsbehörde ein, der Schulden in Höhe von etwa 410 Milliarden Baht und insgesamt 13.000 Gläubiger umfasst. Die Gläubiger von THAI werden sich am 12. Mai treffen, um über den Sanierungsplan abzustimmen. Wenn die Mehrheit der Gläubiger den Plan annimmt, wird er an das zentrale Konkursgericht zur Prüfung weitergeleitet.