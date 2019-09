THAI überarbeitet Anschaffung neuer Flugzeuge

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) wird ihre Pläne zur Anschaffung von 38 neuen Flugzeugen überarbeiten und nach Finanzierungsquellen suchen.

In sechs Monaten will der Vorstand der überschuldeten staatlichen Fluggesellschaft einen reduzierten Plan vorlegen, weil die Regierung die im Jahr 2018 beschlossene Anschaffung von Airbus A350- oder Boeing 777x-Maschinen nicht genehmigen will. Die THAI wollte die 38 Flugzeuge kaufen und leasen. Die Überprüfung der Beschaffungspläne erfolgt auch, weil die Fluggesellschaft aufgrund des schwachen Tourismuswachstums und des verschärften Wettbewerbs der Billigfluggesellschaften mit zunehmenden Verlusten konfrontiert ist. Die Verluste haben sich von April bis Juni dieses Jahres auf 6,9 Milliarden Baht gegenüber 3,1 Milliarden Baht im Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.