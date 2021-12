Von: Björn Jahner | 29.12.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Im Einklang mit der am Montag gestarteten Kampagne „Neues Jahr, neue Normalität 2022“ der Thailändischen Tourismusbehörde erhöht die Touristenpolizei landesweit ihre Kontrollstellen, an denen Beamte in- und ausländischen Touristen Hilfe leisten.

Touristen werden außerdem aufgefordert, die Smartphone-Anwendung „Tourist Police i lert u“ (Google Play / App Store) zu installieren, über die sie im Notfall schnellstmöglich Hilfe anfordern können. „Diese touristische Kampagne wurde ins Leben gerufen, damit Touristen in Thailand die Gewissheit haben können, dass die thailändische Polizei, einschließlich des Metropolitan Police Bureau, der Central Investigation Police, der Immigration und der Tourist Police Volunteers, während des Neujahrsfestes Sicherheit gewährleisten wird“, erklärte der Chef der TTouristenpolizei Pol Lt-General Sukhun Prommayon auf einer Pressekonferenz.

Er fügte hinzu, dass die „Tourist Police i lert u“-App, die am 15. Dezember gestartet wurde, darauf abzielt, Verbrechen zu verhindern, indem sie Touristen während ihrer Reise in Thailand ortet, so dass die Polizei ihnen im Bedarfsfall zu Hilfe kommen kann.

Die Anwendung ist mit der Notrufzentrale 1155 verbunden, die sofort Polizeibeamte entsendet. Die Notrufzentrale ist mit Beamten besetzt, die Englisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch und Koreanisch sprechen. Im nächsten Jahr sollen außerdem Französisch, Deutsch und Arabisch hinzukommen