Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.24

Das thailändische Team zeigt im Vorsaisontest in Buriram außergewöhnliche Leistungen und dominiert die Kategorien 1000cc und 600cc, was eine starke Basis für den bevorstehenden Wettkampf darstellt. Foto: The Nation

BURIRAM: Das thailändische Team hat in der Vorsaison des Asia Road Racing Championships beeindruckende Leistungen erbracht. Bei den Tests, die mehr als 80 Fahrer aus ganz Asien anzogen, stachen sie besonders hervor. Diese fanden am Chang International Circuit in der Provinz Buriram statt.

Die Asia Road Racing Championship 2024 beginnt ihr offizielles Trainingsprogramm am Freitag, den 15. März, mit dem Ziel, die Startpositionen für die Qualifikation zu bestimmen. Die erste Runde der Rennen wird am Nachmittag des Samstags, den 16. März, ausgetragen, gefolgt von der zweiten Runde am Sonntag, den 17. März.

Im Vorfeld der Rennen zeigte das thailändische Team bereits seine Stärke in der 1000cc-Kategorie. Passawit Thitiwararak setzte sich mit einer Runde von 1 Minute und 35,223 Sekunden an die Spitze. Knapp dahinter reihten sich der japanische Fahrer Yuki Kunii und der malaysische Fahrer Azlan Shah Kamaruzaman ein. Nakarin Atratphuvapat sicherte sich mit einer Zeit von 1 Minute und 35,835 Sekunden den fünften Platz und war somit nur 0,612 Sekunden hinter dem Führer.

Vorbereitung zahlt sich aus

In der Kategorie Supersports 600cc dominierte Apiwat Wongthananon das Feld nach drei Runden. Mit einer Bestzeit von 1 Minute und 38,996 Sekunden holte er sich die Pole Position. Azroy Hakeem Anuar und Muhammad Helmi Azman aus Malaysia folgten auf den Plätzen zwei und drei. Thanat Laoongplio landete auf dem vierten Platz, während Kiattisak Singhapang den zehnten Platz einnahm.

Globale Herausforderung

Die Asia Road Racing Championship ist nicht nur ein wichtiger Wettbewerb für Fahrer aus Asien, sondern bietet auch eine Plattform für Talente, sich auf internationaler Ebene zu beweisen. Die Rennstrecke in Buriram wird für ihre herausfordernde Streckenführung und Weltklasse-Einrichtungen geschätzt und ist ein Highlight im Rennkalender.