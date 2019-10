Thai Summit stellt Betrieb in einem Werk zwei Monate ein

Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.19

BANGKOK: Wegen eines Rückgangs bei den Aufträgen wird Thailands größter Autoteilehersteller, die Thai Summit Group, den Betrieb in einem seiner 26 Werke für zwei Monate einstellen.

Die inländischen Autoverkäufe sind in Thailand rückläufig. Der Sektor macht etwa 10 Prozent der thailändischen Wirtschaft aus. In einem Brief teilte das thailändische Unternehmen, das Fahrgestellrahmen, Verkabelung und elektrische Komponenten herstellt, den Mitarbeitern mit, dass der Betrieb eines Werks vom 26. Oktober bis zum 25. Dezember eingestellt werde. Das nicht börsennotierte Unternehmen wollte sich nicht dazu äußern, wie viel von seiner jährlichen Gesamtproduktionskapazität davon betroffen sein würde, heißt es bei der Nachrichtenagentur Reuters.

In Anbetracht einer weiteren Abkühlung der Fahrzeugproduktion hatte General Motors im August rund 350 Stellen abgebaut, was mehr als 15 Prozent seiner Belegschaft im Land entspricht. Der französische Autozulieferer Valeo und der japanische Autohersteller Mitsubishi Motors Corp haben ebenfalls Vorruhestandsprogramme eingeführt. Im September gingen die Autoverkäufe in Thailand gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent zurück, und zwar zum vierten Mal in Folge.