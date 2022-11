Thai-Street-Food im Fokus des neuen Guide Michelin

Von: Björn Jahner | 18.11.22

BANGKOK: Insgesamt 189 preisgünstige Restaurants in ganz Thailand wurden für die Bib Gourmand-Liste des Michelin-Führers 2023 ausgewählt, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Ein großer Teil der Einträge entfällt auf Street-Food-Restaurants – insgesamt 84 von 105 Restaurants. Die Auswahl für den Bib Gourmand 2023 umfasst 82 Restaurants und Lebensmittelgeschäfte in Bangkok und den umliegenden Provinzen, 13 in Ayutthaya, 27 in Chiang Mai, 23 in Phuket und 11 in Phang-nga.

Weitere 33 befinden sich in den vier Städten im thailändischen Nordosten (Isaan), die in der sechsten Ausgabe des Michelin-Führers Thailand neu aufgenommen wurden. In Nakhon Ratchasima gibt es neun Lokale, in Khon Kaen 11, in Ubon Ratchathani sechs und in Udon Thani sieben.

Von den 189 Lokalen wurden 53 zum ersten Mal in die Liste aufgenommen, sechs sind Neuzugänge.

Die Bekanntgabe am Donnerstag erfolgte eine Woche vor der Verleihung der Michelin-Sterne und der offiziellen Veröffentlichung der Ausgabe 2023 des Michelin-Führers Thailand am kommenden Donnerstag (24. November).

Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Michelin-Führers, sagte, dass der hohe Anteil an Street-Food-Restaurants auf der Bib-Gourmand-Liste Thailands „kulinarische Quintessenz als ultimative Street-Food-Oase für preisbewusste Feinschmecker“ kennzeichne.

Für ihn ist Street Food praktisch eine schmackhafte Lebensart in Thailand, da es im ganzen Land allgegenwärtig ist und eine unglaubliche Vielfalt an einzigartigen, schmackhaften Gerichten bietet.

„Street Food bietet nicht nur ein authentisches thailändisches Essenserlebnis, sondern auch ein kulturelles Abenteuer in die schmackhafte kulinarische Tradition Thailands“, betonte er.

Laut Poullennec sollte die Bib Gourmand-Auswahl dazu beitragen, „den Gastro-Tourismus in ganz Thailand anzukurbeln und die wirtschaftliche Vitalität der lokalen Gemeinden zu stärken“, da die Covid-19-Krise nachlasse. Dies gelte insbesondere für die Region Isaan, die dieses Jahr zum ersten Mal im Michelin-Führer vertreten ist.

„Vor allem erwarten wir, dass wir Feinschmecker und Reisende gleichermaßen dazu inspirieren, ihre Mobilitätserfahrung bei der Erkundung lokaler kulinarischer Köstlichkeiten in den verschiedenen Städten des Landes zu genießen“, sagte er.

Der Bib Gourmand, symbolisiert durch das berühmte „Bibendum“ oder „Michelin-Männchen“, das sich die Lippen leckt, zeichnet sowohl Restaurants als auch Street-Food-Lokale aus, die qualitativ hochwertige Speisen zu budgetfreundlichen Preisen von höchstens 1.000 Baht für ein Drei-Gänge-Menü (ohne Getränke) anbieten.