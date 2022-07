Thai-Strände gehören zu den schönsten der Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.22

Foto: The Nation

KRABI/SATUN: Zwei Strände in Thailand werden auf einer Liste der schönsten Strände der Welt aufgeführt, die von einem britischen Nachrichtenportal in diesem Monat veröffentlicht wurde.

Für die Ermittlung der 20 schönsten Strände der Welt analysierte das britische Newsportal „Daily Star“ Instagram-Beiträge und Google-Artikel über Strände, die das Wort „schön“ enthalten.

Der Sunrise Beach in Satun und die Maya Bay in Krabi – beide im Süden Thailands an der Andamanensee – landeten auf Platz 6 und 12.

Die ersten drei Plätze des Rankings waren Venice Beach in Los Angeles, Byron Bay in Australien und El Nido auf den Philippinen.

„Der Premierminister [Anm. d. Red.: Prayut Chan-o-cha] ist erfreut über die Ergebnisse, die das Vertrauen, die Beliebtheit und die Wirkung von Thailands natürlichen Attraktionen unterstreichen“, informierte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Dienstag die Presse.

Er fügte hinzu, dass sich die Regierung weiterhin auf ihren Plan zur Förderung des Tourismus konzentriert, mit dem sie die Zahl der ausländischen Besucher in diesem Jahr erhöhen will.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) erwartet, dass die derzeitige Zahl von 1 Million ausländischen Reisender pro Monat von Oktober bis Dezember auf 1,5 Millionen steigen wird. Sie rechnet insgesamt mit 10 Millionen Ankünften in diesem Jahr, was laut TAT zu Tourismuseinnahmen von 1,5 Billionen Baht führen wird.