Der Ausländer erlitt an der Brust eine tiefe Stichwunde. Foto: The Nation

PATTAYA: Ein Tourist aus dem Libanon wurde am frühen Samstagmorgen bei einer Schlägerei mit zwei thailändischen Männern verletzt.

Der 29-Jährige wurde in das Pattaya City Hospital gebracht, die beiden Thais flüchteten. Nach Zeugenaussagen soll das Motorrad des Libanesen mit dem Motorrad der Thais kollidiert sein. Die beiden Männer stellten den Urlauber vor einem Family Mart zur Rede, und es kam gegen 2.30 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung an der Soi Leng Kee in der Nähe der Central Road. Einer der Thais zog ein Messer und stach auf den Ausländer ein. Dieser erlitt an der Brust eine tiefe Wunde.