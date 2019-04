Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.19

PHANG-NGA: Ein Thai hat einen australischen Touristen bei einer Auseinandersetzung in einer Bar mit einem Messer schwer verletzt.

Der 44-jährige Ausländer wurde in das Krankenhaus Takua Pa gebracht. Er hatte Wunden am rechten und linken Arm, am Bauch und am Schlüsselbein. Laut den Ärzten soll sein Zustand stabil sein. Der Australier hatte mit thailändischen Freunden in einer Bar getrunken. Dort beobachtete er, wie sich eine thailändische Frau und ein thailändischer Mann stritten. Nach einem Bericht von „The Thaiger“ soll der Mann die Frau aufgefordert haben, ihr Hemd auszuziehen. Der Tourist glaubte, die Thai würde misshandelt und schritt ein. Da griff der Mann zu seinem Messer und stach mehrfach auf den Ausländer ein. Dann setzte sich der Thai in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei von Khao Lak verhaftete den Messerstecher in einem Nachtclub.