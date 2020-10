THAI-Schalter im im Suvarnabhumi International Airport in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) bietet im Oktober Sonderflüge ab dem Flughafen Suvarnabhumi nach London, Kopenhagen, Stockholm, Taipeh und Hongkong für Menschen anbieten, die Thailand verlassen möchten.

Der Bangkok-London-Flug TG916 startet um 12.50 Uhr und kommt am 4. und 11. Oktober um 19.10 Uhr (britische Zeit) an, während ein weiterer Flug nach London am 25. Oktober um 13.20 Uhr abhebt und um 19.35 Uhr Ortszeit ankommt.

Der Bangkok-Kopenhagen-Flug TG950 beginnt am 4., 11. und 18. Oktober jeweils um 6.50 Uhr und landet um 13.05 Uhr (Ortszeit), während er am 25. Oktober um 18.50 Uhr (Ortszeit) startet und um 12.35 Uhr (Ortszeit) ankommt.

Der Flug Bangkok-Stockholm am 14. Oktober beginnt um 7.05 Uhr und kommt um 13.10 Uhr (Ortszeit) an.

Der TG638-Flug Bangkok-Hongkong startet am 21. Oktober um 13.55 Uhr und landet um 17.40 Uhr (Ortszeit), ein weiterer Flug beginnt am 28. Oktober um 14 Uhr (Ortszeit) und landet in Hongkong um 17.45 Uhr (Ortszeit).

Der Flug Bangkok-Taipei TG632 wird am 8., 16. und 23. Oktober um 8.25 Uhr starten und um 13.05 Uhr Ortszeit landen, während der Flug am 30. Oktober um 8.15 Uhr beginnt und um 12.45 Uhr Ortszeit ankommt.