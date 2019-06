Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.19

BANGKOK: Thai Smile Airways, Tochtergesellschaft der Thai Airways International (THAI), wird „Connecting Partner“ der Star Alliance, dem weltweit größten Airline-Netzwerk. Beim Transfer zwischen einer Star-Alliance-Mitgliedsfluggesellschaft und einem Verbindungspartner werden Passagieren Standard-Allianzvorteile angeboten, z. B. die Ausstellung einer Bordkarte für Verbindungsflüge beim Check-in und die automatische Gepäckübertragung. Sobald alle rechtlichen Anforderungen geklärt sind, wird Thai Smile nach Juneyao Airlines, die 2017 zugelassen wurde, der zweite Verbindungspartner der Star Alliance; voraussichtlich Ende des Jahres.

Laut dem Vorstandsvorsitzenden der Star Alliance, Jeffrey Goh, hat der Vorstand am Rande der 75. IATA-Jahresversammlung dem Antrag von Thai Smile auf Teilnahme am „Connecting-Partner“-Programm zugestimmt. Das Modell, das von der Star Alliance im Jahr 2016 entwickelt wurde, soll das Netzwerk aus Vollmitgliedern ergänzen, die geschäftliche Beziehungen zu anderen Fluggesellschaften der Allianz unterhalten. Die Thai Smile hob im Jahr 2011 als Junior-Airline der THAI ab und soll die Lücke zwischen Billigfluglinien und Full-Service-Fluggesellschaften schließen. Thai Smile bedient derzeit 11 Ziele in Thailand und 16 Ziele in Kambodscha, China, Hongkong, Taiwan, Laos, Malaysia, Myanmar und Indien. Die Fluggesellschaft gewährt Passagieren der Star Alliance, die auf Anschlussflügen reisen, Privilegien, einschließlich Priorität-Check-in, Zutritt zur Thai Smile Lounge und bevorzugte Gepäckzustellung.