Von: Björn Jahner | 03.03.23

BANGKOK: Das Transportunternehmen Thai Smile Bus will die Zahl seiner Elektrobusse fast verdoppeln und die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) als den größten Busbetreiber Bangkoks noch in diesem Jahr überholen, kündigten die Verantwortlichen des privaten Busbetreibers an.

Thai Smile Bus wird seine Elektrobusflotte in diesem Jahr auf 3.100 Busse für insgesamt 122 Strecken ausbauen. Derzeit sind 1.250 Elektrobusse auf 71 Routen im Einsatz.

Die BMTA, ein defizitäres Staatsunternehmen, unterhielt zum 31. August letzten Jahres 119 öffentliche Buslinien in Bangkok und Umgebung mit insgesamt 2.885 Fahrzeugen und 12.671 Mitarbeitern.

Im Rahmen einer Reform der Buslinien erteilte das Ministerium für Landverkehr privaten Betreibern die Genehmigung, auf 77 neuen Strecken im Großraum Bangkok Elektrofahrzeuge einzusetzen. Thai Smile Bus erhielt das Recht, 71 der Strecken zu betreiben, während zwei andere Betreiber Genehmigungen für die übrigen Strecken erhielten.

Thai Smile Bus lieferte außerdem Elektrobusse an andere private Busbetreiber auf 45 von 53 Strecken, die bisher mit Dieselbussen betrieben wurden, so das Unternehmen.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen mehr Fahrer ein und kauft mehr Busse. Mit seiner Expansion unterstützt Thai Smile Bus das Ziel des Landverkehrsministeriums, die Zahl der öffentlichen Busse in diesem Jahr um 1.850 zu erhöhen.

Im Januar sagte Verkehrsminister Saksayam Chidchob, dass der Einsatz von Elektrobussen Teil der Bemühungen seines Ministeriums sei, saubere Energie im öffentlichen Verkehr einzusetzen. Diese Bemerkung machte er bei der Einführung von Elektrobussen für neue Strecken auf einer Veranstaltung, die unter dem Motto „Change for the Better“ stand.

Er bedankte sich bei Thai Smile Bus für die Unterstützung der Bemühungen der Regierung, den öffentlichen Nahverkehr in Bangkok mit sauberer Energie zu versorgen. Die Umstellung auf Elektrobusse werde dazu beitragen, die Luftverschmutzung zu verringern und den Pendlern eine kostengünstigere Transportalternative zu bieten, betonte er.