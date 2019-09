Thai Smile beste Boutique Airline

BANGKOK: Bei der 30. Verleihung der TTG Travel Awards 2019 im Centara Grand Hotel wurde die Thai Smile Airways als beste Boutique Airline ausgezeichnet.

Die jährlichen TTG Travel Awards werden an Einzelpersonen und Organisationen mit herausragenden Eigenschaften in verschiedenen Kategorien der asiatisch-pazifischen Reisebranche vergeben. Die Gewinner werden von Publikationsgruppen und Online-Medien der TTG Travel Trade Publishing Group wie Reisebüros, Tourismusunternehmen, Hotelbetreibern und Reisenden anhand von Daten ausgewählt, die in einem Zeitraum von zwei Monaten in diesem Jahr gesammelt wurden.